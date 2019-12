Zelfde dag, drie jaar later: nu ook zus van George Michael plots dood aangetroffen TDS

27 december 2019

15u58

Bron: Metro UK 2 Showbizz Dag op dag drie jaar na het overlijden van George Michael is nu ook zijn zus Melanie Panayiotou plots overleden. Melanie werd op Kerstmis dood aangetroffen in haar woning in Londen. Ze werd 55 jaar oud.

Melanie Panayiotou, die aan de slag was als kapster, werd op kerstdag levenloos in haar huis gevonden door haar oudere zus Yioda Panayiotou. “De politie werd op woensdag 25 december om ongeveer 19.35 uur door de Londense ambulancedienst opgeroepen naar een adres in Oak Hill Park, NW3, voor de plotselinge dood van een vrouw, een vijftiger”, bevestigt de Metropolitan Police aan de Britse media. “Haar overlijden wordt niet als verdacht behandeld door de politie. Een rapport zal door de lijkschouwer worden opgesteld om de omstandigheden te achterhalen.”

De dood van Melanie komt als een schok aan bij de familie. Exact drie jaar geleden, op kerstdag 2016, moesten ze al afscheid nemen van Melanies kleine broertje. George Michael stierf toen in zijn huis in Goring-on-Thames, op 53-jarige leeftijd. Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers, Darren Salter.

Testament

Melanie had een bijzonder hechte band met George, die ze steeds ‘Yog’ noemde. Ze reisde met hem de wereld rond voor zijn tournees en stond steeds aan de zijde van de zanger. In mei van dit jaar bleek ook dat George het grootste deel van zijn fortuin van ruim 115 miljoen euro aan Melanie en zijn andere zus Yioda had nagelaten. Wat er nu met haar deel van de erfenis gebeurt, zal de toekomst moeten uitwijzen.