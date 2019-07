Zelf op de sofa in ‘Central Perk’ gaan zitten? Dat kan in de nieuwe ‘Friends’ pop-upwinkel DBJ

31 juli 2019

20u37 2 Showbizz Op 22 september is het 25 jaar geleden dat de eerste aflevering van ‘Friends’ werd uitgezonden. Dat is voor Warner Bros een reden genoeg om een heuse ‘pop-up experience’ te openen in New York. Je kan er in de decors rondlopen en zelfs scènes naspelen.

De pop-up experience is uitgewerkt door de productiemaatschappij van ‘Friends’, Warner Bros, en Superfly. De pop-up is samengesteld uit verschillende kamers die sets en scènes uit ‘Friends’ uitbeelden. Zo kan je onder meer plaatsnemen in de legendarische sofa in Central Perk, maar je kan ook met een veel te grote zetel de trap opgaan om zoals Ross vervolgens als een bezetene ‘PIVOT’ te roepen. Wie naar de pop-up wil gaan moet er wel voor naar New York en beter wacht je ook niet te lang want de pop-upwinkel is enkel toegankelijk van 7 september tot 6 oktober. Tickets kosten 29,5 dollar (26,5 euro).