Zelf gepest op school, nu steelt hij alle kinderharten: het pakkende levensverhaal van Duncan Laurence

Kim Kardashian verdedigt haar snelle gewichts­ver­lies: "Helemaal niet ongezond"

De personal trainer van Kim Kardashian verdedigt haar bekritiseerde snelle gewichtsverlies om in haar jurk van het Met Gala te passen. De realityster verscheen bij het gala in een gewaad van Hollywood-icoon Marilyn Monroe en moest hiervoor in drie weken tijd ruim zeven kilo afvallen. Volgens trainer Don-A-Matrix heeft de realityster ‘niets ongezonds’ gedaan.

