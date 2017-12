Zeldzame beelden in ‘Overal K3’: "Toen ons Klaasje nog Alieke heette" HL

In de driedelige VTM-special 'Overal K3' toont Niels Destadsbader zeldzame beelden van Klaasje, toen die nog anders heette en geen deel uitmaakte van het populaire meidentrio. Zelfs haar vader Hans Meijer was verrast.

De Nederlandse blondine vormde destijds samen met haar mama en drie zussen gedurende enkele jaren het Meijer Quintet. Dat muzikaal collectief, waarin Klaasje ook dwarsfluit speelde, liet zich boeken voor feestjes, jubilea en huwelijksvieringen. Het jaarlijkse hoogtepunt was steeds het kerstconcert in de protestantse kerk in ‘s-Gravenzande, waar Klaasjes vader Hans nog steeds predikant is en waar het vijftal ook regelmatig de zondagdiensten muzikaal opluisterde.

facebook Het Meyer Quintet met Klaasje in actie.

“Sinds Alieke , zoals wij Klaasje thuis noemen, bij K3 zingt, heeft haar job natuurlijk voorrang gekregen op alles en dus ook op ons quintet”, zegt haar vader Hans Meijer. “Mijn dochter kan er zich niet meer voor vrijmaken. Niet dat ze zich daar schuldig over moet voelen, want ondertussen zijn er al drie dochters het huis uit en is het moeilijk om nog met zijn allen samen te komen om te repeteren of op te treden. De beelden van het Meijer Quintet die Niels in ‘Overal K3’ laat zien, hebben mij ook verrast. Wij zaten in de studio toen de special werd opgenomen en wisten van niks. Het blijven zeldzame en ontroerende beelden, waar we nog steeds trots op zijn. Maar ze dateren ondertussen toch al wel van enkele jaren geleden. Het originele Meijer Quintet bestaat vandaag niet meer. Heel af en toe treden mijn vrouw en enkele dochters nog eens op, maar sinds twee jaar is dat sowieso altijd zonder Alieke en meestal aangevuld met andere familieleden, die ook muzikaal zijn. Of ik dat jammer vind? Goh, het was een mooi hoofdstuk, maar ik heb er mij bij neergelegd. Elke fase heeft zijn charmes. Er is een tijd voor alles.”

ANP Klaasje speelt dwarsfluit.