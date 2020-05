Zeker geen grote culturele evenementen tot 30 juni MVO

13 mei 2020

13u56 1 Showbizz Tijdens de persconferentie van de veiligheidsraad, vanmiddag, maakte premier Wilmes bekend dat we voor het eerst nog niet moeten hopen op concerten en feestjes. Zulke culturele evenementen zijn nog zeker verboden tot 30 juni.



Hoewel er alweer enkele versoepelingen werden doorgevoerd, zoals het heropenen van kappers en schoonheidsspecialisten, zijn massa-evenementen nog compleet uit den boze. In de culturele sector zijn het momenteel enkel de musea die binnenkort, vanaf 18 mei, de deuren weer mogen openen. Ook dierenparken mogen, mits ze de juiste maatregelen nemen, weer opengaan.

Of we na 30 juni dan wel weer concerten mogen bijwonen, is nog maar de vraag. De veiligheidsraad moet tegen die tijd nog bekijken of het verantwoord is om die evenementen vanaf dan weer te laten doorgaan. “Er zal geen terugkeer naar de normaliteit zijn voor de zomer”, aldus nog de premier.