Zeilster Evi Van Acker openhartig in ‘Op weg met Jan’: “De afgelopen maanden waren heel moeilijk” DBJ

18 januari 2019

07u10 0 Showbizz Donderdag ging Jan Van Looveren in ‘Op weg met Jan’ op roadtrip met zeilster Evi Van Acker naar Vietnam. Daar gaf de Olympische bronzen medaille toe dat het leven na de topsport niet altijd even makkelijk is.

“De afgelopen maanden waren heel moeilijk”, zegt Evi in de passagiersstoel van Jan’s terreinwagen. “Ik ben ook veel niét gelukkig geweest. De balans in mijn leven was helemaal zoek, want het leven na de topsport is niet makkelijk. Alles is anders, zeker omdat je alle voorgaande jaren met één doel naar iets werkte en nu moet je dat opnieuw zien te vinden.”

Jan hoopt dat zijn roadtrip Evi toch een klein beetje heeft kunnen helpen in het zoeken naar die balans. “De moeilijkste wegen leiden naar de mooiste bestemmingen.”, zegt ze. “Dat is in het leven ook zo. Ik denk dat het nu gewoon wat tijd nodig heeft.”