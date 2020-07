Zeger van ‘Kamp Waes’ heeft ambitieuze plannen: “We willen met de kandidaten graag een nieuwe uitdaging aangaan” Redactie

15 juli 2020

11u00

Bron: TV FAMILIE 3 Showbizz Zeger Van Noten (24), bekend van ‘Kamp Waes’, zag zijn vakantie op de Canarische Eilanden met z’n vriendin Pauline in het water vallen. “We hadden het voorschot al betaald, maar hebben dat teruggestort gekregen”, zegt hij in weekblad TV Familie. “We hopen in september toch die reis te kunnen maken. En tot dan proberen we te genieten van mooie, leuke, toffe plekjes in en rond Antwerpen.” Zeger heeft daarnaast nog andere ambitieuze plannen: “Ik hoop in augustus mijn diploma te kunnen behalen!”



Zeger en Pauline beschikken, via hun familie, ook over een verblijf aan de Belgische kust. “En in Knokke is ’t ook een beetje vakantie. Dus daar gaan Pauline en ik geregeld naartoe”, zegt Zeger in het weekblad. En hij spreekt regelmatig af met de finalisten van ‘Kamp Waes’. “Vorige week hebben we op één dag met z’n allen de Mont Blanc beklommen. Dat was héél zwaar, amai. Maar we hebben al voor hetere vuren gestaan. Het was trouwens exact de dag waarop we een jaar geleden startten met ‘Kamp Waes’. Dat was dus een bijzondere reünie. En het is zo: met die mensen heb ik een heel speciale band. Dat is voor het leven. En da’s toch wel straf, vind ik. Want zonder het programma hadden wij elkaar nooit leren kennen, omdat onze levens zo uiteenlopend zijn. Dus: bedankt Tom Waes!”

De ‘Kamp Waes’-finalisten blijven elkaar ook uitdagen. “We zouden graag al een nieuwe uitdaging aangaan, maar we weten nog niet wat”, vertelt Zeger met een brede glimlach. “We hadden zelfs het idee opgevat om er een tv-programma van te maken, maar volgens een niet nader te noemen zender blijkt dat niet interessant genoeg. Spijtig... Ja kijk, ik hou nu eenmaal van avontuur. Een luilekkervakantie aan het zwembad met een cocktail in m’n hand, dat zou niks voor mij zijn. Ik móet elke dag iets sportiefs of avontuurlijks gedaan hebben. Binnenkort ga ik trouwens met m’n broers een week kajakken in Zweden. Maar goed, we zullen het reisadvies maar best afwachten... Voorlopig is die trip alleszins nog niet gecanceld.”

Stotteren

De komende weken is Zeger druk in de weer, want hij wil z’n diploma van personal coach behalen. “Met dit verkort, intensief traject hoop ik nog voor augustus gediplomeerd te zijn”, zegt hij. “Ik zou mensen graag persoonlijk begeleiden om af te vallen en spiermassa te kweken. Maar dan moet ik dus eerst slagen voor m’n examens. Dat lukt wel.”

Normaal gezien zou Zeger nu z’n allereerste zomerkampen organiseren, voor mensen die – net als hij – stotteren. “Maar ja, corona weer, hé”, zegt hij ietwat gelaten. “De locatie waar het kamp zou plaatsvinden, voldoet niet aan de coronavoorschriften. Jammer! Maar we zijn van plan om daar tegen de zomer van 2021 weer werk van te maken. Ja, die zomerkampen zullen mij enorm veel voldoening geven, daar ben ik zeker van.”

