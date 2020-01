Zeger uit ‘Kamp Waes’ organiseert kampen voor mensen die stotteren SDE

25 januari 2020

08u18

Bron: NB 6 Showbizz Zeger Van Noten (24) is een van de opvallendste deelnemers uit ‘Kamp Waes’. Hij stottert, en nam niet alleen deel om zijn stevige fysiek te tonen, maar ook om af te rekenen met zijn spreekangst. Nu wil hij ook andere lotgenoten helpen. Samen met logopedist Gert Reunes richtte hij een bedrijfje op dat kampen organiseert voor mensen die stotteren. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Samen met logopedist Gert Reunes organiseert Zeger in de zomervakantie zijn allereerste kampen, een soort eigen ‘Kamp Waes’. Deelnemers zullen activiteiten als klimmen, paintball en droppings doen, maar ook workshops volgen waarin ze leren spreken of lezen voor een groep en walkietalkies gebruiken. Alles onder begeleiding van logopedisten en psychologen. “We willen vooral werken aan het zelfvertrouwen van de deelnemers”, zegt Zeger in Het Nieuwsblad. “Stotteren knaagt aan je zelfbeeld. De kunst is om het te accepteren en er gaandeweg de baas over te worden. Je niet te laten leiden door vermijdingsgedrag, zoals een broodje niet durven te bestellen of een studierichting niet doen uit vrees voor de stages en presentaties die erbij horen.” Afhankelijk van het succes van deze eerste kampen, zullen Zeger en Gert er ook in andere schoolvakanties gaan organiseren.

In Dag Allemaal vertelde Zeger al dat hij veel lof oogst omdat hij op tv dúrft te stotteren. “Ik ben overweldigd door alle reacties”, zei hij. “Iedereen wil met me praten. Voor een mens die stottert is dat een goede oefening, maar het vergt ook veel energie en bezorgt me toch wat stress. Ik krijg letterlijk duizenden berichten van mensen uit heel Vlaanderen. Tot nog toe zit daar geen enkele negatieve boodschap tussen.” En dat was onverwacht, klonk het. “Ik had verwacht dat sommigen me zouden uitlachen of belachelijk maken. Stotteren wordt nog al te vaak aanzien als een gebrek aan intelligentie. Sommige mensen beschouwen het zelfs als een handicap.”

Zeger is trouwens niet het enige ‘Kamp Waes’-gezicht dat een eigen bedrijfje opricht. Ook instructeur Stijn, die zijn loopbaan bij de Special Forces beëindigd, deed het. Hij richtte MissionMe op, dat zich focust op het coachen van bedrijven in leiderschap en het organiseren van jeugdkampen. “Ik wil mensen de kans geven een betere versie van zichzelf te worden”, vertelt de voormalige instructeur van de Belgische Special Forces.