Zeger uit ‘Kamp Waes’ heeft diploma personal coach op zak

26 augustus 2020

Bron: TV Familie 1 Showbizz Zeger Van Noten (24) heeft z’n diploma van personal coach behaald. En daar is de wonderboy uit ‘Kamp Waes’ uiteraard erg tevreden mee. Dat vertelt hij in TV Familie.

Is zo’n diploma een vereiste om aan de slag te blijven als personal coach?

Niet per se, hoor. Maar het oogt toch iets beter als je zo’n papiertje kan voorleggen. Zéker als je professionaliteit en kwaliteit wil aanbieden. Mijn diploma is een eerste goede stap, maar als coach moet je je constant blijven bijscholen. Dit was eerder een basisopleiding.

Jij hebt je diploma via een spoedcursus binnengehaald.

Ja, je kon deze zomer ook een intensief traject volgen. In plaats van enkele maanden duurde het zo slechts enkele weken. Dat kwam voor mij beter uit. Ik vergeet leerstof nogal snel. Ik ben beter in snel vanbuiten leren. Zo’n spoedcursus was dus ideaal.

En, met glans geslaagd?

Toch wel, ja. Ik had 45/50 op m’n examen. Of ik goed gevierd heb? Wel, ik was graag met vrienden pinten gaan drinken in ’t stad, maar door corona is dat moeilijk. En als ik pinten ga drinken, wil ik er kunnen invliegen. (lachje) Met die avondklok gaat dat niet, hé. Ik ben deze zomer nog geen enkele keer goed dronken geweest. Nu, ’k heb wel een beetje gevierd, hoor. Met m’n broers in Zweden.

Het is nu de bedoeling dat ik mensen ga begeleiden in hun traject om kilo’s kwijt te spelen of spiermassa te kweken. Zeger

Jullie zijn gaan kanovaren.

Klopt. ’t Was zalig om een week lang met m’n broers door dat prachtige landschap te varen. We hadden wat schrik voor de coronatoestanden daar, maar het was er door de crisis net enorm rustig. We zaten soms helemaal alleen in the middle of nowhere. Zalig!

En de batterijen zijn weer opgeladen.

Voilà! Het is nu de bedoeling dat ik mensen ga begeleiden in hun traject om kilo’s kwijt te spelen of spiermassa te kweken. Daarnaast wil ik klanten van hun blessures afhelpen. Ik was al een tijdje personal trainer, maar enkel in kickboksen. Dat wordt nu dus uitgebreid. In de toekomst wil ik mensen een gezondere levensstijl aanmeten door dito voeding en zo te integreren in m’n sessies. Maar daarvoor moet ik nog extra opleidingen volgen.

Mogen je klanten zich aan wat skills en vaardigheden uit ‘Kamp Waes’ verwachten?

’t Is mogelijk dat ik een paar van die oefeningen in mijn coaching verwerk. En door ‘Kamp Waes’ zal er misschien ook wat meer interesse zijn om mij in te huren. Geïnteresseerden sturen me best een berichtje via Instagram of komen een kijkje nemen in The Lodge in ’s-Gravenwezel, de private gym van waaruit ik werk. Iedereen welkom!

Je studeerde onlangs ook af in marketing. Da’s iets...

Compleet anders, ja. Tja, ik heb nu van m’n passie m’n beroep gemaakt. Toch is het handig om dat marketingdiploma achter de hand te hebben. En die skills zal ik nog kunnen combineren met m’n job als coach. Maar goed, alles stap per stap nu.

