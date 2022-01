Zegde Adele haar concerten in Las Vegas af omwille van problemen met haar lief?

CelebritiesAmper één dag voor ze haar concertenreeks in Las Vegas zou beginnen, zegde Adele (33) plots alle optredens af. Door corona was de show niet klaar geraakt, klonk het. Al klinken de geruchten steeds luider dat de afzegging iets met haar vriend, Rich Paul (40), te maken zou hebben.

Vorige week postte Adele in tranen een boodschap op sociale media - één dag voor ze aan haar shows in Las Vegas zou beginnen. “Mijn show is niet klaar”, klonk het. “We hebben alles geprobeerd om het op tijd klaar te krijgen, zodat het goed genoeg voor jullie zou zijn. Maar leveringsproblemen en COVID hebben alles verpest.” Ze moest dus noodgedwongen haar concerten uitstellen naar een latere datum, zei de zangeres.

Maar nu duiken steeds meer geruchten op dat de afzegging niets te maken zou hebben met een show die niet klaar is, maar eerder met relatieproblemen. “Er is trouble in paradise”, vertelde een bron bijvoorbeeld aan The New York Daily News. “Daarom kan ze niet optreden.” Verschillende ingewijden vertellen bovendien dat de zangeres tussen repetities door moest huilen en de repetities verschillende keren onderbrak om te gaan telefoneren met haar vriend, Rich Paul. “Ze kon amper repeteren omdat ze constant midden in een emotionele uitbarsting zit.” De zangeres en haar vriend vormen al sinds begin 2021 een koppel. “Hij is zo grappig, echt hilarisch. En erg slim. Hij is echt heel, heel, heel slim”, vertelde een dolverliefde Adele eerder. “Het is ongelofelijk om hem te zien doen wat hij doet. En hoe makkelijk het is. Het is gewoon allemaal heel vlotjes verlopen.”

Relatiestress

Van die verliefdheid blijft dus echter weinig over, als we de geruchten mogen geloven. Bovendien ziet het er volgens de ingewijden niet echt naar uit dat de concerten op een latere datum wél plaats zullen vinden. “Er wordt mij verteld dat de stress in haar relatie ervoor zorgde dat ze niet het nodige zelfvertrouwen had om verder te gaan”, merkte Scott Roeben, een journalist van Casino.org op. “Je kan je niet focussen wanneer het mentaal niet goed zit.”

Adele zou intussen trouwens ook haar optreden op de BRIT Awards, in februari, hebben afgezegd. Een zware klap voor de organisatoren, klinkt het in The Sun. “Ze praten nu met haar team om te kijken of ze via videolink toch nog kan verschijnen. Het baart hen kopzorgen, maar ze willen haar erbij - op welke manier zij ook ziet zitten.”

