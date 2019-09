Zeeheks Ursula uit ‘De Kleine Zeemeermin’ krijgt eigen show in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

15 september 2019

09u42 0 Showbizz Officieel valt Halloween op 31 oktober, maar in Disneyland Paris kunnen bezoekers over twee weken al flink griezelen tussen de kleurrijke decoraties of in de vernieuwde attracties. En er is zelfs een nieuwe show rond de duivelse zeeheks Ursula.

Vanaf 28 september staat Disneyland Paris helemaal in het teken van Halloween tijdens Disney’s Halloween Festival. Zo is het park voor de gelegenheid gedecoreerd in herfstthema met onder andere grote pompoenen. Frontierland, één van de zones van het Disneyland Park, is zelfs versierd met schattige spookjes en kleurrijke standbeelden uit de Pixar-film Coco. Ook zijn er verschillende ontmoetingen met de Disney-schurken, waaronder Kapitein Haak, en trekken Mickey, Minnie en Goofy hun mooiste Halloween-outfit aan.

Voor wie wat meer actie wil, zijn er natuurlijk de gruwelleuke attracties. Het legendarische spookhuis Phantom Manor is heropend na een grote renovatie en neemt de gasten mee op een mysterieuze reis vol verrassingen waar geesten en spoken om de hoek loeren. Ook de The Twilight Zone Tower of Terror zal vernieuwd worden. Deze attractie in het Walt Disney Studios Park krijgt drie nieuwe verhaallijnen met nieuwe effecten en een aangepast ritprogramma.

Zeeheks Ursula, bekend van de film ‘De Kleine Zeemeermin’, krijgt een eigen show met andere Disney schurken. Maar één van de blikvangers tijdens Halloween is toch wel Mickey’s Halloween Celebration. Een stoet vol dans en muziek met Mickey Mouse en zijn vriendjes op de praalwagens.

Disney’s Halloween Festival loopt van 28 september tot 3 november in Disneyland Paris.