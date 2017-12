Ze zijn weer lief in de 'De Slimste Mens': "Jan Peumans en Maggie De Block, dat zou toch lelijke kinderen geven?" MC

23u00 111 SBS Joke Emmers Showbizz Zalige eerste finale-aflevering van deze jubilerende ‘Slimste Mens’. Met dank aan Sven De Leijer, Jan Jaap van der Wal én Erik Van Looy, die er een komische show van maakten. Met dank ook aan Joke Emmers, die zich zo kinderlijk naïef smijt dat het aandoenlijk wordt. Maar, ze won wel opnieuw. Ten koste van Linde Merckpoel, die kwam, speelde en verloor.

Waar Linde eerder werd "afgeschoten" door haar "broer" Thibault Christiaensen, werd ze nu al even genadeloos gewipt door haar achterneefje, politicus Sammy Mahdi, en zijn hond Pamuk.

De eerste aflevering van de eindronde was er geen van hoog quizniveau. Er werd zeer matig gespeeld. Gelukkig werd dat ‘probleempje’ bijzonder goed opgevangen door de vakjury, die de boel voortdurend op zijn kop zette. Vooral Jan Jaap van der Wal stond scherp. Hij pakte Erik Van Looy kordaat aan en maakte ook duidelijk dat hij het lichtjes op de zenuwen kreeg van het spontane gekwetter van Joke Emmers. De Nederlander heeft een punt. De Limburgse actrice lijkt een zorgeloos vogeltje dat een beetje verdwaald is in een grote tv-show, maar speelt op de strategische ogenblikken wel alsof haar leven ervan afhangt.

De mooiste quotes

Joke: (over opstaan) "Vandaag ben ik opgestaan om kwart na elf." Waarop Jan Jaap: "Dat noemen wij in Nederland werkloos."

Erik: (tegen Sammy) "Jij zit hier vier keer op een rij. Ik zal eerlijk zijn. Yves Leterme heeft hier eens vier keer gezeten en die is daarna premier geworden. Dat maakt deel uit van de carrièrewending."

Jan Jaap: (over Sammy) "Straks hebben jullie voor het eerst een Irakese premier en voor het eerst een hond als first lady."

Sven: (nadat de uitzending al ruim 10 minuten bezig is) "Ik zou zeggen, Erik, laat ons eraan beginnen. Om het met de woorden van Pamuk te zeggen: het is chow chow-time."

Jan Jaap (geeft Sammy onder zijn voeten) "Ik zou imagogewijs niet graag de politicus zijn die voor zijn hond eten gaat halen in de biowinkel. Ik zeg het maar…"

Erik: (vertelt een verhaal van een Russische vrouw die 69 kinderen kreeg) "Ze kreeg 16 tweelingen, 7 drielingen en 4 vierlingen. Ze was dus maar 27 keer zwanger."

Joke: (laat zich helemaal gaan) "Jan Peumans en Maggie De Block, dat zou toch lelijke kinderen geven. (excuseert zich meteen) Sorry, sorry, dat heb ik niet gezegd." Waarop Erik: "Hij moet alleen zorgen dat hij niet vanonder ligt."

Erik: (tegen Sven) "Zie jij dat graag, zo’n Robocopfilm? Ha nee, dat is kinderen niet toegelaten." En Sven: "Een beetje zoals uw films. Die zijn Oscars niet toegelaten."

Erik: (nadat Joke veel goede antwoorden weet op de WTC-aanval van Al Qaeda) "Al Qaeda heeft voor het eerst in de geschiedenis iemand geluk gebracht."

Joke: (hysterisch tijdens haar Filmpjesronde) "Kunt ge nu nog winnen? Nee!!!"

Linde: (na de finale) "Deze keer kan ik zeggen dat het binnen de familie blijft."

Hilarische momenten

Linde en de andere kandidaten laten zich verleiden om te vertellen hoe ze leerden kussen. Linde: "Op mijn hand zeker?" En Joke: "Ik heb geoefend op een lepel." Waarop ze toont hoe het moet en Joke zegt dat filmkussen niet bestaan. En Erik antwoordt dat dat wel bestaat. En Joke: "Maar ik heb geluk gehad met de tegenspelers die ik mocht kussen. Dat is toch leuk." (verwijst naar de vrijscène met Matteo Simoni in ''Callboys')

Erik laat zich volledig gaan met een mondje Mexicaans Spaans. "Do you wanna tacko about it?" Waarop Sven: "Ik heb ooit te veel gegeten bij een Mexicaan. Ik kreeg een a-tacko." Jan Jaap: "Jij hebt te lang in guacamolenbeek gewoond." Erik: "Pas maar op wat je zegt of je zult een goede avocado nodig hebben." Jan Jaap blijft volhouden: "Erik, laat ons hiermee ophouden. ’t Is leuk geweest… Ik was laatst in een Thais restaurant. Thai-tanic." En Sven: "Of een vegetarisch restaurant: Arbeit Macht Prei."

Bij vraag 12 houdt chow chow Pamuk het even voor bekeken. Na vier afleveringen wil hij ook eens rechtstaan en gaan wandelen. Paniek in de tv-studio.

De kantelmomenten

Linde Merckpoel neemt een vliegende start, terwijl Joke Emmers helemaal niet scoort in de openingsronde. Joke zet dat wel meteen recht in de Open Deur.

De Puzzel-ronde is een maat voor niets, want niemand maakt het verschil.

Na de Fotoronde staat iedereen op een kluitje bij elkaar. De Filmpjes-ronde kan niet voor de grote verandering zorgen. Joke kaapt 40 seconden weg bij het fragment van Linde. Sammy weet niks over het nochtans beruchte Millet-fragment van Paul Jambers. Als laatste mag Joke voor winst of verlies gaan. Ze weet vier antwoorden over de WTC-aanval. Linde kan nog winnen, maar Sammy loopt weg met de 50 seconden bonus.

In de finale is Linde geen partij voor Sammy. Ze speelt niet strategisch, denkt net te weinig na en gaat gewoon kopje-onder door de zenuwen.

De eindscore (vóór het finalespel)

Joke Emmers 332 sec.

Linde Merckpoel 279 sec.

Sammy Mahdi 237 sec.

De nieuwe finalist

Acteur Filip Peeters

De volgende finalisten

Woensdag 13-12 Barbara Sarafian (5 deelnames, 1 overwinning)

Donderdag 14-12 Bill Barberis (5 deelnames, 1 overwinning)

Maandag 18-12 Thibault Christiaensen (6 deelnames, 1 overwinning)

Dinsdag 19-12 Xavier Taveirne (6 deelnames, 5 overwinningen)

Halve finale 20-12 Goedele Wachters (8 deelnames, 4 overwinningen)

Finale Dalilla 21-12 Hermans (9 deelnames, 5 overwinningen)