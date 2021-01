Ze zijn al op date geweest: bloeit er iets moois tussen Fabrizio en ‘Love Island’-Lisa?

ShowbizzEen nieuwe evolutie in het liefdesleven van ex-‘Temptation Island’-deelnemer Fabrizio (28). De ex van Pommeline Tillière - haar naam prijkt nog op zijn lichaam - is aan het daten. In november kwam er een einde aan zijn relatie met Lotte, een studente met wie hij enkele maanden samen is geweest. En nu is er ‘Love Island’-beauty Lisa Moerman (25). Fabrizio en de West-Vlaamse hadden zopas hun eerste date.

“Ik ken Fabrizio al een tijdje, al had ik hem nog niet persoonlijk ontmoet”, vertelt Lisa. “We hadden elkaar een paar keer over de telefoon gesproken. En ook berichtjes gestuurd en zo. Dat was leuk en het gebeurde steeds vaker. Daarom besloten we om elkaar in het echt te zien. En dus hebben we nu een date gehad.”

Een date in coronatijden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

(lacht) “Veel konden we niet doen. De cafés en restaurants zijn gesloten. We spraken af in Gent en hebben daar gewandeld. En veel gepraat. Heel tof. We voelden ons goed bij elkaar.”

Zijn jullie nu een koppel?

“Euh... Dat is ietsje te snel. Het was onze eerste date. Maar Fabrizio is een toffe jongen. Ik sluit zeker niet uit dat het méér wordt.”

Wat trekt jou zo aan in hem?

“Ik keek niet naar ‘Temptation Island’. Dus ik kon op basis van dat programma geen oordeel over hem vellen. Maar ik hoorde en las van alles over hem. En als je hem zo ziet met zijn tattoos... Hij lijkt een echte macho.”

Maar?

“Zo is hij dus niet. Ja, hij heeft me echt verrast. Je kan met Fabrizio over álles praten. Hij is lief, attent. En ambitieus. Hij is met zoveel zaken bezig, heeft zoveel dromen. Dat vind ik aantrekkelijk bij een man.”

Er komt dus sowieso een vervolg voor jullie.

“Goh, dat kan absoluut, ja. Ik ben niet zo’n planner. Als er iets op mijn weg komt, beslis ik meestal op het moment zelf of ik het doe of niet. Voor mij is zo’n date ook een aangename afwisseling voor de harde tijden die ik beleef. Ik ben verzorgster in een woonzorgcentrum in Ingelmunster. De voorbije maanden was het door corona bijzonder zwaar.”

Werden sommige bewoners zwaar getroffen?

“Ja, er zijn veel besmettingen geweest. Ook bij het personeel. Ik heb zelf ook corona gehad. Ik was daar behoorlijk ziek van. Maar dat was niets vergeleken met de ellende die sommige van onze bewoners en hun familie doormaken. ’t Was emotioneel zwaar. Maar je krijgt zoveel liefde terug. Dat maakt mijn job de moeite waard. Al moet ik zeggen dat ik me niet mijn hele leven in de zorg zie werken. Ik heb nog andere ambities.”

Welke?

“Ik werk al sinds mijn 18de als fotomodel. In bijberoep dan. En ik zou er graag mijn hoofdjob van maken. En als dat niet lukt, dan toch iets compleet anders dan wat ik nu doe. Want tot mijn pensioen in de zorg... Nee, dat lijkt me heel zwaar.”

Je poseerde al voor Playboy.

“Ja! Een droom die uitkwam. Ik koester die foto’s. En ik ben blij dat ik in de nieuwe Playboy-kalender sta. Op zulke dingen ben ik wel fier, ja.”

Maar nu eerst nog met Fabrizio op date.

“Ja, dat zou leuk zijn! En als het iets wordt, zoveel te beter. Draait het op niets uit, dan heb ik alvast een heel toffe man leren kennen. Leuke ervaringen, leuke mensen ontmoeten. ’t Zijn dingen die het leven de moeite waard maken.”

We houden jullie in de gaten, hoor!

