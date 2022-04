“Ze wilde de auto en penthouses, anders zou ze toch een contactverbod aanvragen”: nieuwe onthullingen over Amber Heard

CelebritiesIn de Verenigde Staten is het proces dat Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) ongeveer halverwege. Uiteraard moest er ook gepraat worden over de aanleiding voor de rechtszaak: het essay dat Heard in 2018 publiceerde in ‘The Washington Post’. In de rechtbank werd bovendien een brief getoond waarin de advocaten van Heard opsomden wat de actrice van Depp wilde krijgen in ruil voor het stilhouden van hun scheiding.

In 2018 verscheen in ‘The Washington Post’ een essay van de hand van Amber Heard. De titel was alvast veelzeggend: ‘I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change.’ Kort gezegd: ‘Ik sprak mij uit tegen seksueel geweld en kreeg daar kritiek voor’. Hoewel ze nergens haar ex-man Johnny Depp bij naam noemde, was het voor heel wat mensen klaar en duidelijk dat het stuk over hem ging. Vandaar ook deze rechtszaak: volgens de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur is het simpelweg smaad.

Vuur en woede

En dus moest er donderdag ook gepraat worden over dat essay. Getuige van dienst was Terence Dougherty, een advocaat van de ‘American Civil Liberties Union (ACLU)’. Die organisatie stond Heard bij bij het schrijven van het essay, omdat ze ambassadeur voor het ACLU was. Volgens Dougherty werd de eerste versie van het artikel geschreven door een medewerker van het ACLU. Die mailde haar: “Ik heb geprobeerd om je vuur en je woede te vatten en het samen met een erg interessante analyse tot een essay te herwerken.” Volgens Dougherty verwees die “vuur en woede” naar gendergerelateerd geweld in het algemeen, en niet specifiek naar Depp.

Volledig scherm Het essay dat uiteindelijk verscheen in 'The Washington Post’. © AFP

In een andere e-mail stond daar weer te lezen dat Heard het essay moest laten nalezen door haar advocaten, “omwille van de manier waarop ik geprobeerd heb om je huwelijk te omzeilen”. Heard tekende na haar huwelijk namelijk een geheimhoudingsovereenkomst. Na een meeting met Heard en medewerker Robin Shulman werd het essay dan toch nog aangepast. Dougherty gaf toe dat medewerkers van het ACLU geloofden dat het essay “minder impactvol” zou zijn als alle referenties aan het huwelijk en de scheiding eruit zouden worden gelaten.

Publiciteit

In weer een andere e-mail werd dan gepraat over wanneer het essay zou moeten verschijnen. “Het doel is om het deze week nog te publiceren, zodat we kunnen profiteren van de geweldige campagne voor ‘Aquaman’." Die film, met Heard in een van de hoofdrollen, kwam in de Verenigde Staten uit op 21 december 2018. Dougherty gaf toe dat ze die release zagen als een mogelijkheid om publiciteit voor het stuk te creëren: “Op elk moment overlegden we onze beslissingen met het PR-team van Amber.”

Hoewel het essay uiteindelijk werd aangepast zodat er geen verwijzingen zouden zijn naar het huwelijk met Depp, blijkt uit een e-mail dat Heard graag “op kunstige wijze” wilde verwijzen naar het tijdelijk contactverbod dat ze tegen Depp had aangevraagd. “De taal in het uiteindelijke opiniestuk was heel verschillend van het origineel”, aldus Dougherty.

In elkaar geslagen

In een e-mail aan ‘The Washington Post’ werd het essay van Heard op volgende wijze aan de man gebracht: “Hey, ik vraag me af of je geïnteresseerd zou zijn in een stuk door Amber Heard (die, zoals je je misschien herinnert, in elkaar werd geslagen tijdens haar korte huwelijk met Johnny Depp), over wat het Congres kan doen om vrouwen in gelijkaardige situaties te beschermen.”

Volledig scherm Johnny Depp © ANP / EPA

Donderdag werd in de rechtbank ook een brief getoond die Samantha Spector, de toenmalige advocate van Heard, na hun breuk in 2016 naar de advocaat van Depp had gestuurd. Daarin stond te lezen: “Hoewel Amber bang is van Johnny, staat ze erop dat we al het mogelijke doen om deze persoonlijke zaak uit de media te houden. Daarom heeft ze nog geen tijdelijk contactverbod aangevraagd en hebben we er ook voor gezorgd dat Johnny die papieren niet tijdens z’n filmpremière afgelopen avond zou krijgen.” Volgens Spector had Depp z’n ex “gewelddadig aangevallen en bedreigd” en waren daar verschillende getuigen van. Daarom vroeg ze de acteur om de documenten binnen drie dagen te ondertekenen. Als hij dat niet deed, zou er toch een contactverbod aangevraagd worden.

Exclusief gebruik en bezit

Daarna somde Spector alle eisen van Heard op, waaronder het “exclusieve gebruik en bezit van de zwarte Range Rover”. Depp zou wel nog voor alle kosten voor het voertuig moeten opdraaien. De actrice eiste ook het “exclusieve gebruik en bezit” op van drie penthouses die in het bezit waren van Depp. Ook hier weer moest Depp in alle kosten voorzien. Daarnaast vroeg Heard ook om een bijdrage voor haar juridische kosten, ter waarde van 100.000 dollar. Hoe het team van Depp daarop reageerde, is niet geweten. Maar uiteindelijk zou Heard op 27 mei - de dag waarop ze de getekende papieren terugverwachtte van Depp - een tijdelijk contactverbod aanvragen tegen haar ex-man.

LEES OOK: