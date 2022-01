Ze waren al getrouwd, nu schenken ze ons nieuw festival: Rock Werchter x Tomorrowland stond in de sterren geschreven

TV Koen Wauters vreet stof in Dakar-ral­ly: “Afzien hoort erbij”

Tien jaar geleden was het, dat Koen Wauters (54) nog eens meedeed aan de Dakar-rally. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In de Dakar Classic in Saoedi-Arabië, waar de nadruk niet op snelheid ligt, maar op regelmaat, presteerde de zanger prima. Het verslag van zijn race met (co-)piloot Pascal Feryn is vanavond te zien op VTM2.

7:36