Ze treedt al meer dan 10 jaar op en werkt bij Ikea: 10 dingen die je nog niet wist over Sennek Redactie

07 mei 2018

17u10 0

Morgen is het zover! Sennek vertegenwoordigt dan ons land in de eerste halve finale van het Eurovisie songfestival. Ze werkt bij Ikea en treed al meer dan 10 jaar op: deze 10 dingen wist je vast nog niet over de zangeres.