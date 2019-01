Ze staat al zeven weken op 1 met ‘Sweet But Psycho’, maar wie is Ava Max? “Mijn ouders leefden een jaar in een Parijse kerk” DBJ

17 januari 2019

06u33 0 Showbizz “She’s Sweet But a Psycho”, daarmee zingt Ava Max (25) zich nu al zeven weken naar de top van de Vlaamse hitlijsten. Maar wie is die New Kid on the block, die met haar nummer ‘Sweet But Psycho’ in geen tijd bijna 250 miljoen streams op Spotify haalde en in meer dan 10 landen op 1 staat?

Door haar fans wordt Ava Max - echte naam Amanda Ava Koci - weleens de jonge zus van Lady Gaga genoemd en die vergelijking is niet ver gezocht. Haar stemgeluid klinkt nagenoeg hetzelfde en ook haar looks doen denken aan die van de ‘Pokerface’-zangeres. Geblondeerd haar en een tikje getikt, blijkt uit haar eerste succesvolle single en haar lange haren die ze langs een kant afknipte tot op schouderhoogte.

‘Sweet But Psycho’ is niet Ava’s eerste single wel haar eerste succesvolle. Ze staat of stond er in dertien landen mee op de hoogste positie in de hitlijsten. Waaronder België, Australië, het Verenigd Koninkrijk, alle Scandinavische landen en Duitsland. Opmerkelijk is dat de Amerikaanse in eigen land helemaal (nog) geen hoge toppen scheert. In de Billboard Hot 100, de officiële hitlijst in de Verenigde Staten, staat de Amerikaanse deze week slechts op de 41ste plaats. Ze staat bovendien nog maar drie weken in de lijst, die wordt aangevoerd door de Amerikaanse zangeres Halsey met ‘Without You’.

Begin 2018 bracht Ava haar eerste single ‘My Way’ uit, maar die bleef onder de radar. Net als haar aandeel als zangeres op het album ‘7' van David Guetta dat in september van vorig jaar uitkwam. Ava lijkt uit het niets te komen, maar zelf benadrukt ze dat dat allerminst het geval is. “Al mijn hele leven ben ik aan het vechten voor een doorbraak”, zegt de Amerikaanse in een interview met de Noord-Ierse krant Belfast Telegraph. “Toen ik veertien was, verhuisde ik samen met mijn mama van de staat Virginia een de Oostkust van de VS naar Los Angeles aan de Westkust. Mijn mama verkocht daarvoor haar huis, maar uiteindelijk draaide die overstap uit op een grote teleurstelling. Los Angeles was helemaal niet wat we ervan verwacht hadden.”

Ploeteren

Op haar vijftiende verhuisde Ava terug naar de Oostkust, dit keer naar South-Carolina. Ondertussen bleef ze muziek maken en nieuwe nummers schrijven. Op haar zeventiende ging ze samen met haar broer het huis uit. “Na een tijd ploeteren kwam ik uiteindelijk de juiste mensen tegen”, zegt ze over die tijd. Met de juiste mensen bedoelt ze Cirkut, een Canadese producer die eerder al samenwerkte met artiesten als Rihanna, The Weeknd, Katy Perry en Jessie J. Hij nam haar onder zijn vleugels en samen maakten ze muziek die ze op Soundcloud deelden. “Daardoor werd ik plots opgemerkt door platenlabels en zo versierde ik mijn eerste contract.”

Ook de ouders van Ava moesten vechten om er te geraken. Zij vluchtten begin jaren 90 van Albanië naar de Verenigde Staten. “In 1990 en 1991 verlieten ze Albanië”, vertelt de zangeres. “Zo belandden ze in Parijs, waar ze als vluchtelingen een jaar in een kerk woonden. Dat was hard, maar ook mooi omdat ze in Parijs waren. Uiteindelijk ontmoetten ze een vrouw die hen paspoorten gaf en zo belandden ze uiteindelijk in de Noord-Amerikaanse staat Wisconsin, waar ik geboren ben.”

In het begin was het leven hard voor de ouders van Ava. “Ze kwamen aan in de Verenigde Staten en hadden niets. Er was geen geld, ze spraken de taal niet en toen ik opgroeide hadden ze elk drie jobs om ons te onderhouden. Als ik daaraan terugdenk, doet me het nog eens beseffen wat voor een geluk ik heb dat ik dit mag doen. Vooral tijdens mijn eerste moeilijke jaar in California moest ik vaak aan hen denken en dat heeft me veel geholpen.”

100% Albanees

De strijd die haar ouders hebben moeten voeren, inspireert Ava. Zelf is ze Amerikaanse, maar ze heeft een meer dan bijzondere band met haar land van oorsprong. “Ik voel me 100% procent Albanees”, zegt ze. “En ik kan niet wachten om iets terug te geven aan de Albanese gemeenschap. Het zou geweldig zijn als ik er bijvoorbeeld kan optreden voor een goed doel, want het is belangrijk om terug te geven.”

Allereerst is het tijd om zich te focussen op haar muziek, want een eerste album heeft de zangeres nog niet. “Laat me nu maar even bezig in de studio, want er moet nog hard gewerkt worden”, zegt ze. “Dat is ook wat ik het liefste doe, rode lopers en het hele glamourgedoe is niets voor mij.”