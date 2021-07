Ze schreef zijn naam in bloed, maar verliet hem na een jaar: Angelina Jolie zoekt opnieuw toenadering tot haar ex

CelebritiesDaten met je ex, in Hollywood is het de nieuwste trend. Na de plotse verzoening van Jennifer Lopez en Ben Affleck lijken ook Angelina Jolie (46) en haar ex, acteur Jonny Lee Miller (48), af te stevenen op een reünie. Vreemd, gezien het paar er na een jaar huwelijk al de brui aan gaf. Of toch niet? Angelina zei in het verleden zelf al dat de breuk met Jonny een grote misstap was geweest. En na haar turbulente - en volgens haar ook gewelddadige - relatie met Brad Pitt en een al even turbulent liefdesleven is hij misschien net wat ze nodig heeft.