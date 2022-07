“Ze moest per se de grootste vleugels hebben”: lingeriemerk Victoria's Secret opnieuw door het slijk gehaald in nieuwe documentaire

ShowbizzVictoria’s (not so) Secret. Het veelbesproken lingeriemerk kwam in het verleden al vaker onder vuur te liggen nadat onder meer modellen getuigden over de belachelijke eisen waar ze aan moesten voldoen. “Mijn heupen werden wekelijks opgemeten met een meetlint”, klonk het onder meer. Maar ook in ‘Victoria’s Secret: Angels and Demons’, een nieuwe Hulu-documentaire, worden er wederom een reeks geheimen van het merk blootgelegd. De opmerkelijke band tussen zedendelinquent Jeffrey Epstein en Les Wexner, de oprichter van Victoria’s Secret, is er daar alvast één van. “Hij had op eender welk moment kunnen ingrijpen, maar dat heeft hij nooit gedaan.”