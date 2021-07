“Ze moest de Tom Cruise van Nxivm worden”: hoe ‘Smallville’-actrice Allison Mack seksslaven ronselde voor sekteleider

“Er waren nog andere vrouwen die mooi waren, maar zij was evenwichtig. Ze zag er geweldig uit op camera. Zij was iemand die het kon verkopen." Aan het woord is Rick Ross, een man die z'n leven gewijd heeft aan z'n strijd tegen sektes à la Nxivm (spreek uit: ‘neks-ee-um’). Hij heeft het over Allison Mack. Een jonge actrice, bekend van de populaire tienerreeks ‘Smalville’. Toen ze in 2006 voor het eerst geconfronteerd werd met Nxivm, had ze er al twintig jaar in de showbizz opzitten. “Ze snakte naar iets groters, een soort van teken dat haar het doel en de betekenis van het leven zou tonen", zegt haar collega Christine Lakin. En dus was Mack een makkelijk doelwit voor de sekteleiders, die via opleidingen persoonlijke groei beloven aan hun leden. Tijdens een eerste meeting werd ze in de watten gelegd door Nancy Salzman, die Nxivm samen met leider Keith Raniere oprichtte. Meteen na het seminarie werd ze in een privé-vliegtuig naar de grote leider gebracht. Hij zou haar kunnen helpen met haar acteercarrière, klonk het. Voor de jonge actrice was het een bijzondere ervaring, want wie Raniere wilde zien, moest eigenlijk eerst een intensieve cursus van 16 dagen ter waarde van 6.318 euro volgen. Maar Mack mocht zo mee.