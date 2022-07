Ze mocht haar eigen kinderen niet zien: het tragische leven van Frances, prinses Diana’s verstoten moeder

“Het is erg moeilijk om Frances’ energie in goede banen te leiden”, stond te lezen in haar eerste schoolrapport. Een kwarteeuw later leek het ooit zo levenslustige, roekeloze meisje dat ondersteboven hing in de bomen op het koninklijk domein van Sandringham plots verouderd. “Ze was veel ernstiger, bijna somber. Ze ging gebukt onder recent leed”, vertelt een intimus. Frances was nog steeds dezelfde intelligente, knappe vrouw, intussen burggravin Althorp, maar gebroken door een affaire en echtscheiding, een miskraam en de dood van de onverhoopte zoon, én het schokkende verlies van het hoederecht over haar overige kinderen, waaronder de zesjarige Diana Spencer. De hoofdreden: het kille verraad van haar bloedeigen moeder, de vertrouwelinge van Queen Mother Elizabeth, die in de rechtszaal partij had gekozen voor haar schoonzoon Johnnie Spencer. De familiebreuk knakte de jonge Diana en dreef Frances naar het geïsoleerde Seil, een winderig eilandje voor de ruige kust van Schotland. Daar moest ze in alle eenzaamheid het einde van haar tweede huwelijk met schapenboer Peter Shand Kydd en de dood van haar dochter verwerken.