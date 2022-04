“Ze mag de moeder van mijn kinderen worden”: alle overblijvers in ‘Boer zkt vrouw’ zijn verliefd op boerin Elien

TV Hoogspan­ning op de boerderij van boer Garry: “Op deze manier maakt Barbara het mij wel gemakke­lijk”

De druk zit op de ketel op de boerderij van Garry (46) in ‘Boer zkt Vrouw’. Vooral Barbara (49) heeft het steeds moeilijker met de aandacht die Els (44) krijgt. “Barbara gedraagt zich helemaal anders dan in het begin”, aldus Garry. In een gesprek over zijn drie uitverkoren dames licht hij toe wie nog kans maakt, en vertelt Els ons over de donkere periode die ze achter de rug heeft. “Gelukkig kreeg ik bijstand van een politiepsycholoog.”

21 april