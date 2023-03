“Ze kon niet stoppen met Rachel uit ‘Friends’ te spelen”, een exclusief gesprek met ‘Murder Mystery’-koppel Adam Sandler en Jennifer Aniston

ShowbitsZe houdt van België, meer specifiek van ons design en onze architectuur. Dat vertelt wereldster Jennifer Aniston - voor eeuwig Rachel uit ‘Friends’ - in een exclusief videogesprek met HLN Showbits, samen met haar co-ster Adam Sandler. Aanleiding is het vervolg op de Netflix-hit ‘Murder Mystery ’, opnieuw een film doorspekt met veel humor en straffe actiescènes. Zo komisch als het duo acteert in de film, probeert het nu het gehele interview lang de naam van onze journalist Jarne Rediers uit te spreken. Van ‘Djarnie’ tot ‘Jurger’, het gaat werkelijk alle kanten op.

Jennifer en Adam zijn in hun nopjes wanneer het videogesprek start. Van Hollywoodkapsones is geen sprake. Zo komisch als het duo acteert in de film, probeert het nu het gehele interview uit waardering mijn voornaam Jarne juist uit te spreken. Van ‘Djarnie’ tot ‘Jurger’, het gaat werkelijk alle kanten op, behalve de goede.

Over naar het échte onderwerp van ons gesprek: ‘Murder Mystery 2’. “Nadat onze personages hun eerste moordcase in Italië weten op te lossen, zijn politieagent Nick en kapster Audrey nu hun eigen detectivebureau begonnen. Onze eerste filmlocatie was Hawaï, daar werd het duo uitgenodigd voor een grote bruiloft”, onthult Jennifer. Maar wanneer ze de bruidegom in de duisternis zien verdwijnen, moet het koppel direct aan de slag om hem weer boven water te halen.

Volledig scherm 'Murder Mystery' © HLN

Straffe stunts

De ontvoerde blijkt te worden gegijzeld in Parijs. Niet toevallig, die keuze was volgens Aniston snel gemaakt: “Parijs blijft voor mij de mooiste stad ter wereld.” “Niet overdrijven, het staat misschien net in de top tien”, repliceert Adam. Van een straffe achtervolgingsscène langs de Seine tot Jennifer bungelend aan de Eiffeltoren: de grootste uitdaging van deze productie zat hem in de straffe stunts. “Ik heb vaak gediscussieerd met de stuntman, want ik wilde zoveel mogelijk zelf doen. Maar ik kreeg helaas niet altijd toestemming. 95% van de film is overigens écht in Parijs gedraaid. Door alle technologie van tegenwoordig twijfelen veel mensen daaraan.”

Jennifer werd wereldwijd bekend door haar rol als Rachel in ‘Friends’, maar wanneer we haar vragen of ze die ervaring meeneemt in het creëren van een nieuw komisch personage fronst ze haar wenkbrauwen: “Rachel zie ik ver in de achteruitkijkspiegel van mijn carrière, maar ze zal er altijd een beetje bij zijn. Ook al is dat zeker niet altijd mijn bedoeling.” Sandler pikt daar al grappend op in: “Op set kon ze maar niet stóppen met Rachel spelen, we moesten haar expliciet vragen om het los te laten.” Met een“Don’t you dare” legt ze hem al snel het zwijgen op.

Niet in bioscoop

‘Murder Mystery 2’ zal enkel online te bekijken zijn. “Best jammer, want ik houd eigenlijk enorm van naar de bioscoop gaan. De emoties delen met honderd andere mensen in de zaal, I love it. En popcorn, daar houd ik ook van”, lacht de actrice.

Plannen voor een derde deel zijn er voorlopig nog niet, maar ons land staat zeker op de longlist van mogelijke filmlocaties, zegt Jennifer Aniston. “Ik hou enorm van België, meer specifiek van jullie design en architectuur.”

‘Murder Mystery 2' verschijnt op vrijdag 31 maart wereldwijd op streamingdienst Netflix

Volledig scherm Showbits-host Jarne Rediers en actrice Jennifer Aniston © Netflix Global