Ze kende de code van zijn gsm, maar hij had er nog één: Linda de Mol zet Jeroen Rietbergen (opnieuw) aan de deur

TV Helpt Sergio Regi van zijn ladder­angst af in ‘Sergio over de grens’?

Dinsdag trekken Sergio en Regi op culinaire roadtrip in ‘Sergio over de grens’. De twee zijn op zoek naar een blauwschimmelkaas die gerijpt wordt in een afgelegen grot. Maar daarvoor moeten ze via een lange ladder naar beneden. Regi kamt met ladderangst, dus ziet hij die afdaling niet zitten.

17 januari