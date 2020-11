Ze is momenteel te zien in twee series, maar actrice Tania Kloek neemt zeker voor onzekere: “Net mijn boekhouddiploma gehaald”

Celebrities ‘Meest sexy man ter wereld’ Michael B Jordan maakt account op ‘pikant platform’ OnlyFans

22 november Michael B. Jordan (33) werd zopas door People Magazine verkozen tot ‘meest sexy man ter wereld’, en de acteur laat er geen gras over groeien. In de talkshow van Jimmy Kimmel maakte hij bekend dat hij van plan is om lid te worden van OnlyFans, een nieuw platform dat bekendstaat als ‘uitermate pikant', omdat er veel minder regels zijn dan op andere sociale media.