Ze is amper 14, maar de dochter van Tom Van Dyck heeft al haar eigen kledinglijn TK

11 september 2018

07u32

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze op veertienjarige leeftijd hun eigen kledingmerk én pop-upstore hebben, maar Abel Van Dyck - dochter van acteur Tom Van Dyck - is er een van. In de concept store TOKO139 in de Statiestraat in Antwerpen kan je nu haar kledingmerk ComfortAbel gaan bewonderen.

Abel volgt beeldende en architecturale kunst aan Sint Lucas in Antwerpen, waar ze veel collages moet maken. "Op een dag verveelde ik mij. Mijn moeder stelde toen voor om collages op kleren te maken. Ik begon dan met die prints op T-shirts, hoodies en later op babykleren en maakte dat bekend via Instagram. Al snel sloeg dat op verschillende ­scholen aan. Ook vrienden ­begonnen de T-shirts te dragen. Toen begon ik aan een eigen merk te denken. Mijn vader kwam met de naam ComfortAbel af en zo zijn we stap voor stap verder­gegaan", legt ze uit in de Gazet van Antwerpen.

Toen haar vader een van haar shirts droeg op tv, ging de bal nog verder aan het rollen. "Mijn vader droeg een T-shirt van mij toen hij op tv kwam in het programma Winteruur. Dat had Marit (Ginevro) van TOKO gezien. Toen stuurde ze een berichtje naar mijn moeder. We wonen hier in de buurt. En ik vind het een heel leuke plek. Die pop-up wilde ik dus zeker doen. Ik ben al langer met mode bezig. Ik heb al altijd een eigen winkeltje willen hebben."