Ze heeft de smaak te pakken: Loreen sluit derde deelname aan Eurovisiesongfestival niet uit

Nochtans gaf ze eerder al aan dat ze zelfs reservaties had over een tweede deelname. “Meedoen met het Songfestival is een serieus engagement. Ik wist niet of ik die energie nog een tweede keer in mezelf had zitten. Maar met ‘Tattoo’ voelde ik het”, aldus de zangeres. Heel de wereld ging zaterdagavond akkoord. Met 583 punten kroonde ze zich voor een tweede keer tot winnares van het Eurovisiesongfestival. Ze versloeg Finland met 57 punten meer. Door de overwinning is haar geboorteland Zweden, samen met Ierland, het land met de meeste overwinningen: zeven. De wedstrijd in Liverpool was volgens BBC de meest bekeken finale in de geschiedenis van het Songfestival.