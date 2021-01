Ze deelt dit nu pas: Hilary Duff met kerst opgenomen in ziekenhuis

Celebrities Justin Bieber wil dan toch geen pastoor worden en neemt afstand van controver­siële Hillsong-kerk

7:39 Justin Bieber is geen aanhanger meer van de Hillsong-gemeenschap. De zanger was jarenlang een trouw lid van de kerk, maar liet maandag weten dat hij nu bij een andere organisatie is aangesloten, Churchome.