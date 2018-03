Zayn Malik laat nieuwe tattoos zetten na breuk met Gigi Hadid EVDB

17 maart 2018

11u08 0 Showbizz Zayn Malik laat aan sneltempo nieuwe tatoeages zetten na zijn breuk met model Gigi Hadid. Dat is niet erg verrassend, aangezien de zanger op zijn borst een tatoeage heeft van het model haar ogen. Die zal hij nu misschien proberen te bedekken.

De 25-jarige 'Pillow Talk'-zanger deelde op vrijdag twee foto's van nieuwe tatoeages. Een op zijn achterhoofd en een in zijn hals. Of hij verder ook nog de tattoo die hij voor zijn inmiddels ex-vriendin Gigi Hadid liet zetten zal laten bedekken, is nog af te wachten.

Het is niet de eerste keer dat Zayn iets laat tatoeëren voor een vriendinnetje. Tijdens zijn relatie met Little Mix-zangers Perrie Edwards, waar hij zich ook tijdelijk mee verloofde, liet hij haar permanent op zijn arm inkten. Die tatoeage is ondertussen bedekt door nieuwe inkt.

