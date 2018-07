Zara Tindall maakt bekend dat ze tweede miskraam had EVDB

29 juli 2018

17u21 0 Showbizz Het jongste achterkleinkind van de Britse koningin Elizabeth heeft bekendgemaakt dat ze niet een, maar twee miskramen had tussen de geboortes van haar twee kinderen.

In 2016 maakten Tindall en haar man bekend dat ze een kindje verwachtten. Een maand later kwam echter het droevige nieuws dat ze een miskraam had gehad. Nu heeft Tindall tijdens een interview met The Sunday Times verteld dat ze kort daarop nog een miskraam had.

Ze besloten dat privé te houden. "Je gaat door een periode waarin je er niet over praat, omdat het te vers en pijnlijk is. Zoals met alles wordt het beter met de tijd", legt Tindall uit.

Het moeilijkste vond ik dat we het aan iedereen moesten vertellen, iedereen wist dat het gebeurd was. En daarna had ik dus nóg een miskraam. Het kwam door iets zeldzaams. Het was alsof de natuur zei: 'deze is niet goed'." Het koppel besloot dan ook om hun verdriet voor zich te houden.

Ondertussen hebben Zara Tindall en haar man Mike twee kinderen, de 4-jarige Mila en de in juni geboren Lena.