Zangeres Xandee stelt huwelijk uit

30 maart 2020

06u38

In april zou Sandy Boets (41), beter bekend als zangeres Xandee, haar jawoord geven aan haar vriend Eric Vanmanshoven. De coronacrisis gooit echter roet in het eten. "We stellen alles uit naar een latere datum in het najaar", schrijft de zangeres op Facebook.

Sandy en Eric kennen elkaar al bijna twintig jaar, maar de vonk sloeg pas over in oktober 2019. “Eric baatte vroeger een café uit waar ik vaak over de vloer kwam, maar ons contact was altijd oppervlakkig gebleven”, vertelde de zangeres onlangs in Dag Allemaal. “Tot hij mij via Facebook uitnodigde voor een date. Hij vroeg om bij hem thuis naar het voetbal te komen kijken, de wedstrijd Anderlecht-Sint-Truiden. Origineel, hé.”

De liefde was zo groot dat de twee in april dit jaar al in het huwelijksbootje zouden stappen. Maar door de coronacrisis mogen er op dit moment geen trouwfeesten gegeven worden met publiek. “Gezien de huidige situatie rond corona wordt zowel het trouwfeest als de trouw op het stadhuis uitgesteld naar een latere datum”, schrijft de zangeres zondagavond op Facebook. “Wellicht in het najaar, maar we brengen jullie hier nog van op de hoogte. We hopen dat iedereen intussen gezond blijft en er dan opnieuw kan bijzijn. Ook wij roepen op om alle maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen zodanig dat we het gewone leven zo snel mogelijk terug kunnen opnemen!”