Zangeres Xandee over haar huwelijk met Eric: “Er zijn traantjes gevloeid, zeker omdat mama dit niet meer kon meemaken”

Celebrities Vader Matthew McConaug­hey stierf tijdens seks: “Het was de dood die hij gewenst had”

18 oktober De vader van Matthew McConaughey (50) stierf terwijl hij seks had. Dat vertelt de acteur in zijn boek ‘Greenlights’, waarvan een voorpublicatie te lezen is op de website van People. Het was, volgens Matthew, de dood die zijn vader gewenst had.