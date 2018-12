Zangeres Xandee is opnieuw verliefd TDS

05 december 2018

Bron: TV Familie 0 Showbizz Na drie hartoperaties, zeven ingrepen aan haar been, een gezwel in de baarmoeder en het verlies van haar mama aan longkanker is Xandee - Sandy Boets (39) in het echt - eindelijk weer geluk gegund. De zangeres laat via Facebook immers weten dat ze een nieuwe relatie heeft, en weer gelukkig is in de liefde. Dat schrijft het weekblad TV Familie.

De voorbije jaren kon Sandy steeds rekenen op de steun van haar vriend Jorg om al die ellende een plaats te geven, maar die besliste in het voorjaar een punt achter hun relatie te zetten. “Ik dacht echt dat ik met Jorg oud zou worden”, vertelde ze toen. “Maar hij dacht daar plots anders over. Ik denk dat het hem allemaal te veel werd. We lagen wel dikwijls in elkaars armen, maar als je zo vaak geopereerd wordt, is er minder intimiteit, hé.”

Sandy bevestigt aan TV Familie dat ze een nieuwe relatie heeft, maar wil er verder nog niet veel over kwijt. Vrienden en familie wensen hen het allerbeste toe. “Heel veel geluk samen! Je verdient dit, Sandy”, klinkt het.