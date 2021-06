Zangeres Trisha zit in zak en as: “Mijn man vraagt de scheiding aan, en ik weet niet eens waarom”

Op het eerste gezicht ziet Trisha er stralend uit: ze is liefst 26 kilo vermagerd en oogt knapper dan ooit. De zangeres voelde zich ook ’n tijdje geweldig. Zo vertelde ze een maand geleden nog in Dag Allemaal dat ze helemaal van de antidepressiva af is, en dat het na een moeizame periode in haar huwelijk weer beter ging. Na een periode apart leefde ze sinds februari weer onder één dak met Kurt, en dat scheen goed te lukken.