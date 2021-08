Zangeres Trisha heeft een nieuwe liefde in haar leven: “Maar ik fixeer me niet op één man”

ShowbizzNa haar plotse en erg pijnlijke scheiding voelt zangeres Trisha (38) zich opnieuw goed in haar vel. “Sinds de breuk neem ik opnieuw antidepressiva, maar het gaat de juiste richting uit.” Er is zelfs een nieuwe man in haar leven, al houdt ze haar opties open. “Ik ben mijn vertrouwen in de mannen een beetje kwijt”, klinkt het in dit uitgebreide gesprek over haar mentale gezondheid, haar geloof en de verstandhouding met haar ex. “Hij beseft dat hij misschien beter een latrelatie had voorgesteld.”