Zangeres Trisha aan de beterhand: “Ik slik geen antidepressiva meer en ben 26 kilo vermagerd”

En niet alleen tussen haar oren, zo blijkt. De doffe blik in Trisha’s ogen heeft plaats geruimd voor een twinkel en de zangeres is spectaculair vermagerd. “Liefst 26 kilo is eraf”, zegt ze in Dag Allemaal. “Tijdens de zwangerschap van Liza-Marie kwam ik er vijftien bij en na de bevalling ben ik nóg verzwaard. Ook de antidepressiva die ik slikte deden geen goed aan mijn gewicht. Maar in november startte ik een aloë-vera-kuur en sindsdien vliegen de kilo’s eraf. Ik drink dagelijks een portie zuivere bladgel van die plant.”

Praatgroep

Dat doet Trisha niet alleen fysiek, maar ook mentaal deugd. “Ja, ’t zit weer goed tussen mijn oren”, zegt ze. “En dat komt mijn huwelijk ten goede. Kurt en ik hebben een moeilijke periode achter de rug. In december ging ik apart wonen, maar sinds februari ­leven we weer onder hetzelfde dak. En dat gaat prima. Ik ben ook gestopt met antidepressiva. Ik ga wel nog twee keer per week naar de psycholoog en wekelijks naar een psychiatrische praatgroep.”

Geen verzoening

Begin deze maand was er wel even paniek ten huize Trisha en Kurt toen Liza-Marie (acht maanden) naar spoed moest. “Ze had het RS-virus en moest een week in het ziekenhuis blijven”, zegt Trisha. “Ik had net een buikwandcorrectie laten uitvoeren en mocht haar zelfs niet oppakken. Zo lastig! Gelukkig is ze er nu bovenop en ik ben ook hersteld. Waarom die correctie? Ik had zoveel buikvet dat het leek alsof ik weer zwanger was. Nu dat ding - ik noemde het ‘mijn gezwel’ - weg is gesneden, voel ik me pakken beter.”