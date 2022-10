Zangeres Tina Turner krijgt eigen barbiepop

“Barbie is trots om de carrière van de ‘Queen of Rock ‘n Roll' Tina Turner te eren met een eigen barbiepop”, verklaart het merk. De barbiepop eert niet alleen haar carrière, maar ook haar wereldhit ‘What’s Love Got to Do With It’. Haar plastic evenbeeld is namelijk gekleed in de iconische outfit die Tina droeg in de videoclip van het populaire nummer uit 1984. De Amerikaanse zangeres droeg destijds een zwarte jurk met daarboven een blauw vestje, zwarte nylonkousen en hakken. Het haar van de pop is gestyled naar de memorabele volumineuze coupe die Tina in de jaren 80 kenmerkte. En ook aan accessoires is er gedacht: barbie Tina draagt een glimmende ketting en grote oorbellen. Als kers op de taart heeft ze ook een microfoon in haar hand.