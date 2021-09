Zangeres Sophie Ellis-Bextor werd op zeventienjarige leeftijd verkracht: “Ik zei ‘nee’, maar dat maakte niet uit”

CelebritiesDe Britse zangeres Sophie Ellis-Bextor (42) scoorde bij ons hits als ‘Murder on the dancefloor' en ‘Crying At The Discotheque’. Nu heeft ze een biografie uit, ‘Spinning Plates’. Daarin vertelt ze openhartig over hoe ze op haar zeventiende verkracht werd.

“Het is een van die duistere en troebele gebeurtenissen uit mijn leven waar ik nog niet veel mensen over heb verteld", schrijft Sophie Ellis-Bextor in haar biografie ‘Spinning Plates’. “Maar ik ben het aan mezelf verschuldigd om dit neer te schrijven, dus hier zijn we dan."

Onervaren en preuts

De zangeres omschrijft hoe ze in haar puberteit nog niet veel ervaring had met jongens en seks. Ja, ze had al wel eens een keertje gezoend, maar meer was daar nog niet van gekomen. “Ik voelde me onervaren en preuts", zegt ze. Rond haar zestiende besloot ze om naar een plaatselijke muziekclub te gaan. Niet om er een vriendje te vinden, maar wel om haar muzikale carrière van de grond te krijgen. Ze leerde er twee wereldwijze zussen kennen, die haar de raad gaven om een onenightstand te hebben om van haar preutse imago af te komen. “’Het is gemakkelijk’, zeiden ze. ‘Neem gewoon een man mee naar huis en vrij dan met hem.’ Dat leek me zo volwassen", zegt Ellis-Bextor.

Quote Voor ik het wist, lagen we op z'n bed en trok hij m'n onderbroek uit. Sophie Ellis-Bextor

Geschiedenisboeken

Niet lang daarna, toen ze 17 was, woonde ze een concert bij met de zusjes. Op de afterparty raakte ze aan de praat met een oudere muzikant, een gitarist. “Hij leek me leuk te vinden. Ik voelde me geflatteerd", zegt ze. Ze vertelde de man - die ze in haar boek voor de gemakkelijkheid ‘Jim' noemt - dat ze geschiedenis studeerde. “Daarop antwoordde hij: ‘Ik heb geschiedenis gedaan. Wil je mee naar mijn appartement om naar mijn geschiedenisboeken te kijken?’ Een belachelijke openingszin, maar ik ging met hem mee naar een appartement. Eenmaal in het appartement liet Jim me effectief een paar geschiedenisboeken zien. Ik nam een boek over Napoleon III mee naar huis. Ik heb het nadien nog een tijdje bijgehouden, maar het maakte me altijd triestig en gebruikt wanneer ik het zag."

Beschaamd

“Zie je: Jim en ik begonnen te kussen. Voor ik het wist, lagen we op z'n bed en trok hij m'n onderbroek uit”, klinkt het bij de zangeres. “Ik hoorde mezelf ‘Nee’ en ‘Ik wil niet' zeggen, maar dat maakte niet uit. Hij luisterde niet naar me en had seks met me. Ik voelde me zo beschaamd. Ik verloor zo mijn maagdelijkheid en voelde me belachelijk. Ik herinner me dat ik naar Jims boekenkasten keek en dacht: ‘ik moet dit nu gewoon laten gebeuren.’ Toen het voorbij was, lag ik op het bed met een raar gevoel. Ik probeerde te verwerken wat er net gebeurd was.”

Quote In die tijd had verkrach­ting niets te maken met toestem­ming, het was iets dat je met agressie linkte. Maar niemand had me op het bed gedrukt en naar me ge­schreeuwd. Sophie Ellis-Bextor

Over het voorval praatte ze lange tijd niet. “In die tijd had verkrachting niets te maken met toestemming, het was iets dat je met agressie linkte. Maar niemand had me op het bed gedrukt en naar me geschreeuwd. Waarom voelde ik me dan zo misbruikt? (...) Mijn ervaring was niet gewelddadig. Het enige wat er gebeurde, was dat er niet naar me werd geluisterd. Er waren daar twee mensen. De ene zei ja, de andere nee. En de persoon die ja zei, deed het toch."

Google

Ellis-Bextor wil de man die haar verkracht heeft, niet bij naam noemen. “Ik heb hem nooit meer gezien, maar een vriend kwam hem eens een keertje tegen. Toen hij mijn naam hoorde, zei hij dat we gedatet hadden. Dat was niet zo. Hij wilde me niet eens zien. Maar hij wilde al zeker niet naar me luisteren. Ik heb hem eens gegoogeld en hij lijkt gelukkig, zit in een langdurige relatie. Maar ik wil iedereen aanmoedigen om na te denken over waar de lijn tussen goed en fout ligt”, besluit ze.

‘Spinning Plates’ van Sophie Ellis-Bextor is vanaf begin oktober te koop.

