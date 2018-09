Zangeres Sandrine keert terug naar televisie TK

07 september 2018

07u39

07 september 2018

07u39

Het is al enkele jaren stil rond Sandrine Van Handenhoven (34), bekend van 'Idool'. Maar binnenkort zal ze opnieuw op televisie te zien zijn: ze krijgt een programma op maar liefst twee regionale zenders.

In 2004 werd sandrine derde in 'Idool', maar kreeg toch een platencontract aangeboden. Ze deed in 2008 nog een gooi naar het Eurovisiesongfestival met 'I Feel The Same Way' en werd ook even omroepster bij Eén. De laatste jaren verdween ze echter van het scherm, al was ze deze zomer wel nog te zien in de show van Het Witte Paard.

Maar nu keert ze dus terug naar televisie. Ze krijgt programma's op twee regionale zenders. Voor de Waaslandse zender TV Oost zal ze 'Hotspot' presenteren, op het Antwerpse ATV is ze te zien in 'Relax'. “Ik ben opgegroeid in Sint-Niklaas, dus voel een band met beide regio’s”, zegt Sandrine in het Nieuwsblad. “In juni deed ik al een invalbeurt voor 'Relax' en de dagen nadien werd ik al aan­gesproken op straat.” De eerste ­afleveringen zal Sandrine ­samen met haar ouders bekijken. “Samen analyseren we dan hoe ik het deed. Van mijn ouders krijg ik ­zeker een eerlijke mening.”