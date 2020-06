Zangeres Riet - voorheen JackoBond - is nu succesvol pottenbakster Hans Luyten

17 juni 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Zangeres Riet Muylaert (42), vroeger bekend als JackoBond, zag haar nieuwste concerttournee door corona geannuleerd. Tijdens de lockdown heeft ze zich helemaal overgegeven aan haar andere passie: pottenbakken. En naar haar creaties blijkt bijzonder veel vraag.

“Pottenbakken is rustgevend en verslavend”, zegt Riet Muylaert (42), die enkele weken geleden haar moeder verloor. “En als langzame bezigheid in een veel te snelle wereld is dit ook een mooie levensles. Ik voel me deel van een traditie die duizenden jaren oud is. Dit overstijgt mijn eigen persoontje en ook dat geeft een mooi gevoel.”

Je biedt je creaties zelfs te koop aan via Facebook.

“Vroeger nam ik na mijn optredens altijd graag de tijd om mijn cd’s te verkopen en met mijn publiek te praten. Maar in al die jaren had ik nooit merchandising. Geen T-shirts, tassen, stickers, niks. Maar nu dus wel: potjes. En geen enkel is hetzelfde, een bewuste keuze. Het enthousiasme voor wat ik maak, overdondert me.”

Is de interesse zo groot?

“Mijn winkeltje was direct uitverkocht. Dat had ik nooit verwacht. Ik ben dus meteen weer achter mijn draaischijf gekropen.”

Is pottenbakken ­makkelijk?

“Het blijft proberen en telkens wanneer je de oven opent, sta je voor een verrassing. Dat gaat soms gepaard met slapeloze nachten. Zoals het leven zelf. Pottenbakken vereist ook een eerlijke focus en aandacht in het hier en nu. Iets wat ik graag wil bereiken bij alles wat ik doe in het leven.”