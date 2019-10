Zangeres Petra krijgt op klaarlichte dag inbrekers over de vloer SDE

08 oktober 2019

18u52 1 Showbizz Zangeres Petra (47) heeft vanmiddag - op klaarlichte dag - inbrekers over de vloer gekregen. “Ik ben behoorlijk van de kaart”, vertelt ze aan de telefoon.

“Ik was maar een paar uur weg”, vertelt Petra. “Tussen kwart voor één en kwart voor vier moet het gebeurd zijn. De dieven zijn langs de achterdeur binnengekomen en hebben heel mijn huis overhoop gehaald. Op zoek naar geld, dat ze niet hebben gevonden.” Wat de dieven precies meenamen, kon Petra gisteren nog niet zeggen. “Ik mag voorlopig niet al te veel aanraken, want het labo moet nog komen om vingerafdrukken op te nemen.” De politie deed wel al een buurtonderzoek. “Er waren al enkele meldingen van inbraken in camionettes, maar nog geen meldingen van inbraken in woningen de laatste dagen. Ik was de eerste, helaas", doet Petra haar relaas. “En dat in een buurt waarvan je denkt dat het er veilig is. In een klein dorp, met veel buren. Maar toch moeten de dieven geweten hebben dat ze via de wegel waaraan mijn huis ligt, in de tuin konden komen. Ik vermoed dat ze mijn huis dus in het oog hebben gehouden, maar zeker ben ik daar niet van.”

De diefstal laat wel een ongemakkelijk gevoel na bij Petra: “Het is een vies gevoel dat er mensen binnen zijn geweest die hier niet moeten zijn.” Al is er één lichtpuntje: “Gelukkig had ik mijn hond meegenomen en ben ik niet thuisgekomen op het moment dat ze nog bezig waren. Je weet nooit wat er dan gebeurt. Daar ben ik wel dankbaar voor: dat de hond of ikzelf niet gekwetst zijn geraakt.” Via Facebook roept Petra nu getuigen op om haar iets te laten weten. “Want die mensen moeten gestraft worden. Ik heb zeker hoop dat ze de daders nog zullen vatten ja, want dit soort mensen plegen geen alleenstaand feit. Ik zal blij zijn als het zover is en die mensen gestraft kunnen worden.”