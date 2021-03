Zangeres Lindsay popelt om terug op te treden, maar: “Een knuffelselfie met fans? Dat jaagt me schrik aan”

Een paar onderbrekingen niet te na gesproken zit zangeres Lindsay intussen bijna een jaar werkloos thuis. Tijd zat dus om met haar dochtertje Lisa-Marie te knutselen of pannenkoeken te bakken. Ze schotelt er ons meteen eentje voor wanneer ze ons thuis ontvangt. “Ik heb van de nood ’n deugd gemaakt en ben de studio ingedoken om nieuwe nummers op te nemen”, zegt ze aan Dag Allemaal. Intussen is ‘Dat is liefde’ uit op single. “Het is een coverversie van ‘It’s so Easy’ van Linda Ronstadt”, vertelt Lindsay. “Na ‘Jolene’ vond ik het fijn om opnieuw met Sasha en Lisa del Bo te kunnen werken. Voor de clip moesten we creatief zijn: we hebben gekozen om op de achtergrond foto’s te projecteren van de mensen die we erg liefhebben.”