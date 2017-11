Zangeres Lindsay neemt lachend afscheid van het podium



Redactie

Lindsay wuifde haar fans met de glimlach uit.

Lindsay De Bolle (39) heeft afgelopen weekend afscheid genomen van het podium. Met een brede glimlach, omdat het maar tijdelijk is. De zangeres vertrok na haar laatste concert in Oostende met zwangerschapsverlof. Dat duurt tot 9 maart, want dan staat haar eerste concert als kersverse mama in haar agenda ingeplant. Lindsay bevalt rond 6 januari van een meisje en haar broer Christoff weet nu al dat hij dan de peter wordt. Lindsay postte na haar slotconcert twee leuke selfies en een boodschap voor de fans: ‘Mijn laatste optreden zit erop, bedankt voor jullie applaus, geschenken en aanwezigheid. Jullie zijn gewoon geweldig. Ik zal jullie missen, maar in de lente zien jullie mij terug. Een extra dankjewel aan Laura Lynn en mijn broer Christoff voor de superleuke attentie.’

facebook Laura Lynn stond mee op het podium en had na afloop ook een cadeau voor Lindsay.