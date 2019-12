Zangeres Lindsay laat zich intensief begeleiden: “Zonder hulp lukt het me gewoon niet om af te vallen” Redactie

03 december 2019

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik heb het nodig dat er iemand op mijn vingers kijkt’, zegt Lindsay De Bolle (41). De zangeres moet van haar dokter afvallen en eindelijk zou het weleens kunnen lukken. “Ik leef nu suikervrij”, zegt ze, “en ik ben zo’n zoetebek.” Tijdens een doktersvisite kreeg Lindsay te horen dat ze gerust vijf kilo mocht afvallen voor een gezonde BMI. Een advies dat voor de zangeres niet helemaal onverwacht kwam.

“Ik voel me niet slecht, maar besef wel dat ik overtollige kilo’s meesleur”, vertelt de zus van Christoff. “Ik hoef daarvoor alleen maar naar een foto van enkele jaren geleden te kijken. Bovendien zag ik op mijn weegschaal mijn hoogste gewicht ooit... Confronterend. In het begin waren er nog de zwangerschapskilo’s, maar bijna een jaar na de bevalling kan ik het daar niet op blíjven steken, hé?”

Maar ben jij dan zo’n ongezonde eter?

Mijn probleem was dat ik niet van zoetigheden kon afblijven. Wanneer ik mezelf één snoepje gunde, bijvoorbeeld, werden dat er al snel vier of vijf, en voor ik het wist, was heel het zakje leeg. Tja, mijn zwakke plek. Op weekdagen ga ik ook elke avond bij mijn mama eten. Zij kookt heel lekker, maar ook, euh, rijkelijk. (lacht) En als je dan extra grote porties opschept, is dat niet altijd een zegen voor je gewicht. Kris en ik gaan ook graag op restaurant en daar kon ik me zelden iets ontzeggen.

Kortom, je bent een echte bourgondiër.

En dan komen de kilo’s er natuurlijk snel bij. Gelukkig ging er in mijn hoofd een alarmbel af. Ik besefte dat ik in gang moest schieten.

Wat is je voornemen?

Ik wil tegen eind december minstens 5 kilo kwijt zijn. Dan kan ik zonder schuldgevoel de feestdagen in. (lacht) Maar daarna blijf ik resoluut voor een gezondere levensstijl kiezen. Ik heb wel hulp gezocht, want ik weet uit ondervinding dat ik dit niet in mijn eentje kan. Ik heb al eens diëten gevolgd, die telkens mis liepen omdat ik het karakter niet heb om vol te houden. Ik heb het nodig dat er iemand op mijn vingers kijkt en me met raad en daad bijstaat.

Heb je die persoon gevonden?

Dankzij mijn nichtje. Zij stelde voor om de PronoKal-methode te proberen. Dat is het proteïnedieet waarmee Bart De Wever is afgevallen, en dat ook voor haar succesvol bleek. Het is een vijfstappenplan, waarbij je in het begin geen brood, pasta en aardappelen mag eten. Nadien word je begeleid om een gezonde levensstijl te behouden.

En nu heb je eindelijk het gevoel dat het zal lukken?

Ja, want ik word twee jaar lang non-stop medisch begeleid. Ik moet dit niet als een dieet zien, maar als een nieuwe, gezonde levensstijl. Ik kan de diëtist, die verbonden is aan PronoKal, elk moment van de dag bellen en om raad vragen als ik twijfel of ik iets mag eten of niet. Tussendoor ga ik ­regelmatig langs voor een tussenstand en bespreking. En wat ook super­belangrijk is: er bestaan echt zo veel gezonde tussendoortjes, dat ik geen honger hoef te lijden.

Je gaat geen zakjes snoep meer leegeten?

Ik heb de snoepkast zelfs helemaal uitgeruimd. Zo kom ik niet meer in de verleiding. Ik leef nu suikervrij, zoals mijn dieet het voorschrijft. Ik blijf nog wel zin hebben in een ­boterham met choco of een lekkere pannenkoek, maar ik kan me beheersen. De eerste drie dagen zonder suiker ­verliepen prima. De vierde en vijfde dag stond ik, maar dat was me voorspeld, met vreselijke hoofdpijn op. Intussen is die verdwenen. Ik voel me nu al veel beter en energieker.

Dat klinkt hoopvol.

Ik heb me bewust nog niet gewogen, omdat ik me wil laten verrassen bij mijn volgende onderzoek, maar mijn kleren beginnen al wat losser te zitten. Ik voel dat ik op de goede weg ben. Ook met de hulp van mama. Zij heeft beloofd om haar kookstijl aan te passen. Zo heeft ze de boter al vervangen door olijfolie en maakt ze nu grotere porties groenten klaar. Ja, deze keer hou ik het vol!