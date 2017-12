Zangeres Kelly Clarkson krijgt ongewenst bezoek over de vloer TDS

Kelly Clarkson was vorige week voor de derde keer in haar leven het slachtoffer van een inbraak in haar woning. "Gelukkig waren we niet thuis, maar de beveiligingscamera heeft de inbraak opgenomen, dus hopelijk kunnen de daders gepakt worden", aldus de zangeres tegen Music News.



Clarkson noemt het een griezelige gedachte dat er mensen in je huis rondlopen. "Vooral als je zoals ik kinderen hebt. Stel je voor dat ze in hun kamertje zaten terwijl vreemden de boel aan het plunderen zijn", zegt ze. "Ten tijde van de eerste twee inbraken had ik nog geen kinderen, dan laat je het toch wat makkelijker los. Nu denk je toch van oh jee. Gelukkig waren we buiten de stad tijdens de inbraak."

De oud-winnares van Idols zegt ernaar uit te kijken de feestdagen met familie en geliefden door te brengen: "We laten die niet verpesten door wat er is gebeurd."