Zangeres Julee Cruise, bekend van ‘Twin Peaks’-lied, overleden

Showbizz Niels Destadsba­der verklapt geheim van nieuwsleze­res op de radio: “Ik wil een klacht indienen”

Niels Destadsbader (33) is een grote fan van MNM-nieuwslezeres Chaima Saysay. De zanger liet z'n bewondering duidelijk merken toen hij te gast was in de ochtendshow van de radiozender om z'n nieuwe single ‘Ik neem er één’ voor te stellen. Enkele minuten later volgde echter een koude douche. “Chaima is blijkbaar zwanger van een tweede kind en het is niet van mij. Onze romance stopt hier dus”, grapte de zanger. Met die ontboezeming kon Saysay echter niet lachen. “Ik wil klacht indienen. Ik vertel je een geheim - namelijk dat ik zwanger ben - en je verklapt dat gewoon live op de radio.”

9 juni