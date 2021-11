Zangeres Jessie J verliest ongeboren kindje, maar besluit toch op te treden: “Dat ik zwanger raakte, was op zich al een mirakel”

“Gisterenvoormiddag lachte ik nog met een vriend: ‘Serieus, hoe ga ik mijn optreden in LA morgen doorkomen, zonder tegen het publiek te zeggen dat ik zwanger ben?’ Gisterenmiddag vreesde ik dat ik het optreden niet zou doorkomen zonder in elkaar te storten”, schrijft zangeres Jessie J in een emotionele post op Instagram. “Tijdens mijn derde scan kreeg ik te horen dat er geen hartslag meer was.”

Eigenlijk wist niemand dat Jessie J een kindje verwachtte. “Ik besloot om op m’n eentje een baby te krijgen”, legt ze uit. “Want het is alles wat ik ooit gewild heb en het leven is kort. Dat ik zwanger raakte was op zich al een mirakel. Het is een ervaring die ik nooit zal vergeten. En ik weet dat ik het opnieuw zal beleven.”

Hoe moeilijk ook, toch is Jessie J vastbesloten om woensdagavond wel gewoon op het podium te kruipen. “Deze ochtend heb ik het gevoel dat ik niet langer controle heb over mijn emoties. Misschien krijg ik er spijt van dat ik dit gepost heb, misschien ook niet. Ik weet het niet”, schrijft ze. “Wat ik wel weet, is dat ik vanavond wil zingen. Niet omdat ik de rouw wil vermijden, maar wel omdat ik weet dat vanavond zingen me zal helpen. Ik heb in twee jaar tijd twee shows gedaan. Mijn ziel heeft er nood aan, vandaag meer dan ooit. Ik weet dat mensen zullen vinden dat ik het gewoon moet afzeggen. Maar op dit moment is er me één ding duidelijk. Ik begon te zingen voor het plezier, om mijn ziel te vullen en als therapie voor zelfliefde. Dat is niet veranderd, en ik moet dit op mijn eigen manier verwerken.”

“Ik wil eerlijk zijn, en niet verbergen wat ik voel”, vervolgt de zangeres. “Dat verdien ik. Ik wil op dit moment mezelf zijn. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mezelf en de kleine baby die z'n best gedaan heeft. Ik ken mezelf, en ik weet dat ik erover zou willen praten op het podium. Want zo ben ik nu eenmaal. Dus in plaats van een emotionele speech, probeer ik dit. Dit voelt veiliger.”

Ze besluit: “Ik ben nog steeds in shock. De droefheid is overweldigend. Maar ik ben sterk en ik weet dat het goed komt met me. Ik weet ook dat miljoenen vrouwen over de hele wereld die pijn gevoeld hebben - en nog erger. Ik voel me zo verbonden met hen - de mensen die ik ken, en de mensen die ik niet ken. Het is het eenzaamste gevoel in de wereld. Dus ik zie jullie vanavond, LA. Ik ga misschien wat minder grapjes vertellen, maar mijn hart zal er wel zijn.”

