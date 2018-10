Zangeres Hadise voor miljoenen opgelicht door eigen zus IDR

10 oktober 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz De Vlaams-Turkse zangeres Hadise (32) - die bekend is geworden door 'Idool' - is door een zeer moeilijke periode gegaan. Ze werd voor miljoenen opgelicht door haar zus, en h et geruzie over geld van Hadise met haar twee zussen en broer, had hun moeder zo wanhopig gemaakt dat ze een zelfmoordpoging ondernam.

Hadise - die een superster is in Turkije - was enorm geschrokken en zat heel erg met haar mama in. Maar de familieruzie is nu nog veel erger geworden: Hadise heeft van de ene op de andere dag haar zakelijke activiteiten met haar zussen stopgezet. De reden? De zangeres zou namelijk opgelicht zijn door haar zus Hülya, voor maar liefst 12 miljoen Turkse lira (ongeveer 1,7 miljoen euro, nvdr).

Gevlucht

Als zaakvoerder van een bedrijf waarin Hadise onder andere haar concerten en een meubelketen heeft ondergebracht, had Hülya toegang tot een aanzienlijk deel van Hadises inkomsten. En daar heeft ze dus een groot deel van verduisterd... Dat wordt alleszins in de Turkse pers verkondigd.

Hadise is razend op haar zus en probeert haar miljoenen nu via de rechtbank terug te krijgen. En Hülya, die is intussen naar België gevlucht.