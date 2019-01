Zangeres Hadise: een moeilijk jaar met veel schulden, maar toch leeft ze in luxe Redactie

10 januari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz “Ik heb een heel moeilijk jaar achter de rug”, zegt Hadise, die Nieuwjaar in Parijs vierde. De zangeres heeft naast een zwaar persoonlijk jaar, ook veel schulden. Maar ze leeft in luxe, aldus Tv Familie.

De Vlaams-Turkse zangeres heeft haar portie problemen wel gehad in 2018. Haar moeder wilde uit het leven stappen, Hadise werd opgelicht door haar eigen zus en de hele familie raakte verscheurd. Hadise werd bovendien belaagd door een stalker die bij haar binnenbrak. En het faillissement van haar Belgische bedrijf raakt maar niet afgehandeld. De rechter heeft nu een advocaat aangesteld die de schulden in kaart moet brengen.

Een superster

En er is ook nog de beachclub die Hadise opende in het Turkse Bodrum. Die zaak maakt verlies, de schulden bedragen meer dan 300.000 euro en daar loopt nu een rechtszaak over. Nu, Hadise zal er geen boterham minder om eten. Ze is al lang niet meer dat eenvoudige maar charismatische meisje uit een Molse arbeiderswijk dat haar kans waagde in ‘Idool’ op VTM.

In Turkije is Hadise een superster. Per optreden vangt ze tussen de 16.000 en de 75.000 euro. Ze zit in de jury van de drukbekeken Turkse ‘The Voice’, een vetbetaalde job uiteraard. En zopas tekende Hadise een reclamedeal met een drankenmerk die haar bijna 600.000 euro opbrengt.

4.500 euro huur

De zangeres belegt haar geld graag in vastgoed. Haar eerste woonst kocht ze in Brussel. In het begin van haar carrière in Turkije huurde ze een appartement in Istanboel. Maar 4.500 euro per maand huur vond Hadise op den duur toch te veel. Dus kocht ze een loft in de Turkse stad, mét uitzicht op de Bosporus. In de lente van 2018 trakteerde ze zichzelf op een prachtige vakantievilla met zwembad in Bodrum. Prijs: 1,6 miljoen euro. En ze bezit ook een appartement in Miami. Dus, ondanks alle miserie kan Hadise volop van luxe genieten.