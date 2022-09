Zangeres Grimes ging onder het mes: “Ze wil op een elf lijken”

Grimes, de ex-vriendin van Elon Musk (51), liet op Twitter weten “iets geks te hebben gedaan”. Op de foto is duidelijk zichtbaar dat ze een ingreep liet doen, aangezien haar hoofd in verband is gewikkeld, maar verdere informatie ontbreekt. Haar volgers vragen zich volop af wat er aan de hand is, en ook verschillende media speculeren over de aard van de operatie. Zo schrijft het Britse tijdschrijft ‘NME’ dat het goed mogelijk is dat Grimes een cosmetische ingreep onderging om een levensechte elf te worden.